Spaventoso incendio a Monterotondo (Roma): a fuoco fabbrica di vernici

Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in uno stabilimento in cui si producono vernici, nell’area industriale dello Scalo di Monterotondo, in provincia di Roma.

Il rogo ha dato origine ha una densa e alta nube di fumo nero, che si è resa visibile a decine di chilometri di distanza. L’allarme è stato lanciato infatti da numerosi cittadini, preoccupati anche per la possibile nube tossica sprigionata dall’incendio.

Il comune ha diramato prontamente una nota sui suoi canali social, che riportiamo di seguito:

“È in corso un importante incendio, all’interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale – hanno spiegato sui canali social – Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Vi terremo comunque aggiornati su eventuali sviluppi.”

A cura di Francesco Ladisa