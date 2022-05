Alluvione nello stato indiano dell’Assam: morti e dispersi, un treno ribaltato dalla furia delle inondazioni

Gravi inondazioni e frane provocate da piogge torrenziali hanno colpito nei giorni scorsi lo stato indiano dell’Assam, come vi abbiamo documentato in questo precedente articolo.

Oltre 2 milioni di persone in 24 distretti tra cui Cachar, Charaideo, Darrang, Dhemaji, Dibrugarh e Dima-Hasao sono state colpite da piogge alluvionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono 8 le vittime, ma ci sarebbero anche dei dispersi. Il bilancio potrebbe dunque peggiorare.

Impressionanti le immagini che arrivano dalla stazione ferroviaria di Haflong, nel distretto di Dima Hasao, che è stata completamente inondata dalle forti piogge e da smottamenti di fango. Un treno, come vediamo, si è ribaltato. Fortunatamente al momento dell’incidente il mezzo era vuoto e non ci sono state vittime. Un altro treno è rimasto bloccato e i passeggeri sono stati tratti in salvo. Forti le ripercussioni sui trasporti in molte zone dello stato dell’Assam.

Empty passenger train stranded at worst landslide and flood hit Assam’s New Halflong Station of Dima Hasao being derailed by the strong gush of water and mud flowing down the hills. #AssamFloods #heavyrainfall #NorthEast @CMOfficeAssam @RailMinIndia @himantabiswa pic.twitter.com/etLolfgVBB

