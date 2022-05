CALDO eccezionale per maggio in settimana, guardate che TEMPERATURE

Servirà a ben poco la brevissima “rinfrescata” in arrivo tra domani e giovedì lungo le regioni adriatiche e al sud. Le temperature scenderanno di alcuni gradi e soffierà un modesto vento di maestrale, ma già si intravede un nuovo rinforzo dell’anticiclone su tutta Italia tra venerdì e domenica, capace di far impennare ancor di più le temperature.

Il caldo diverrà a tratti intenso e afoso, come se ci trovassimo nel pieno dell’estate. Sarà la pianura Padana a risentire maggiormente degli effetti del caldo anticiclone africano: le temperature schizzeranno, tra venerdì, sabato e domenica, sin verso i 33-35°C con qualche picco isolato di 36°C. Non molto lontane le temperature massime previste nelle aree interne del centro e del sud (fino a 32-33°C). Anche in Sardegna si prospettano picchi di 35°C nell’entroterra.

Eloquenti le temperature massime previste sabato:

Queste le temperature massime previste domenica:

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia