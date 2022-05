Meteo: giornata ESTIVA da nord a sud, ma c’è possibilità di TEMPORALI su alcune zone

Il satellite parla chiaro mostrandoci a pieno l’anticiclone africano ben disteso sul Mediterraneo. Quasi tutta Italia è sgombra da nubi ed il clima si presenta particolarmente caldo per il periodo, specie lungo le regioni adriatiche e al nord.

Anche oggi faremo i conti con una giornata tipica di giugno, con tanto Sole e temperature massime fino a 30°C in pianura Padana e 27-28°C lungo il versante adriatico e le aree interne del lato tirrenico. Tuttavia dobbiamo evidenziare la possibilità di instabilità pomeridiana, relegata alle aree interne e collinari del centro e del sud.

Non escludiamo fenomeni a tratti intensi con grandine e colpi di vento su Appennino abruzzese e molisano, zone interne della Puglia, della Basilicata e della Calabria settentrionale. Il tutto avrà breve durata ed in serata tornerà il cielo sereno.

L’alta pressione avvolgerà l’Italia per tutta la settimana, come già anticipato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia