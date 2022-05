Eccezionale ondata di calore in arrivo nei prossimi giorni: oltre 40° in Spagna, coinvolta anche l’Italia!

Siamo appena a metà Maggio ma il clima è da piena estate in gran parte del Mediterraneo. Merito di un anticiclone sub-tropicale già particolarmente invasivo, che sta portando temperature ampiamente sopra la media in diversi paesi europei, fra cui la nostra penisola.

In Spagna la situazione è allarmante, in quanto nei giorni scorsi si sono toccate temperature addirittura superiori ai 33-35 gradi e a preoccupare è l’evoluzione meteo dei prossimi giorni: l’anticiclone sub-tropicale infatti si intensificherà ed estenderà ulteriormente verso nord portando un ulteriore aumento termico sulla penisola iberica a partire da domani. Nel fine settimana avremo l’apice di questa ondata di calore con le temperature che raggiungeranno i 38-42 gradi, in particolare nella nella Spagna centro-meridionale. Valori eccezionali per Maggio, che faranno cadere molto probabilmente dei record.

L’anticiclone africano non risparmierà l’Italia. Anche da noi il caldo si intensificherà nel fine settimana, soprattutto al centro-nord, più esposto al flusso delle correnti sub-tropicali, che determineranno temperature massime fra i 30/35 gradi. Ma entreremo più nel dettaglio per quanto concerne la nostra penisola nei prossimi articoli.

A cura di Francesco Ladisa