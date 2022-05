Temporali in Puglia: pesanti grandinate nel foggiano e raccolti distrutti

Nel pomeriggio di ieri forti temporali di calore hanno colpito le aree interne della Puglia, causando purtroppo delle dannose grandinate nella provincia di Foggia.

Vaste zone di campagna sono state colpite da grandine anche di media dimensione (chicchi di 3-4 centimetri) che si è abbattuta su vigneti, frutteti, oliveti, piantine di pomodoro e sparagi. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti della veloce ma violenta ondata di maltempo avvenuta ieri pomeriggio.

Fra le località più colpite dalla grandine risultano l’agro di Cerignola, San Severo, Torremaggiore, Lucera e Casalnuovo Monterotaro.

Disastrosi gli effetti sui campi della tropicalizzazione del clima – denuncia Coldiretti Puglia – che azzera in pochi attimi gli sforzi degli agricoltori che perdono produzione e al contempo subiscono l’aumento dei costi a causa delle necessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantine e sementi e utilizzo aggiuntivo di macchinari e carburante. Gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a siccità perdurante. Di fronte al ripetersi di queste situazioni imprevedibili diventa sempre più strategico il ricorso all’assicurazione – conclude Coldiretti Puglia – quale strumento per la migliore gestione del rischio, mentre è stato potenziato il servizio di assistenza tecnica alle aziende per la difesa delle colture dalle avversità meteoriche e per il supporto alle scelte operative aziendali.

A cura di Francesco Ladisa