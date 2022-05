WEEK-END caldo su tutta Italia, picchi di 35 gradi, poi novità temporalesche?

L’anticipo d’estate tanto discusso nei giorni scorsi è in dirittura d’arrivo: le temperature sono destinate ad aumentare da nord a sud nei prossimi tre giorni, tanto da raggiungere clamorosi picchi di 35-36°C in pianura Padana e nelle zone interne della Sardegna. Anche sul resto d’Italia non si scherzerà, visto che la colonnina di mercurio oscillerà tra i 26 e i 33°C a seconda che ci troviamo sulle coste o nell’entroterra.

Insomma vivremo giorni tipici di luglio o agosto tra venerdì e domenica, in via del tutto eccezionale per il periodo.

Il caldo intenso ovviamente sarà accompagnato da cieli sereni quasi ovunque, eccezion fatta per qualche raro temporale sui monti specie lungo l’arco alpino.

Un netto cambiamento potrebbe arrivare ad inizio prossima settimana: l’anticiclone africano tenderà a perdere colpi e ne approfitterà un fiume d’aria fresca e secca atlantica che rischia di attraversare a pieno il nord Italia. I forti contrasti termici che ne deriveranno potranno dar luogo a rovesci intensi e temporali estesi, localmente molto forti e ricchi di grandine.

Il nord Italia al momento è l’obiettivo di questa ondata di maltempo tra lunedì e mercoledì, mentre il resto d’Italia potrebbe ancora vivere giornate stabili e calde.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia