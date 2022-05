Grandinata estrema in Francia: centinaia di auto e case devastate nell’area di Châteauroux, le immagini

Una straordinaria grandinata si è abbattuta nella notte a Châteauroux, in Francia, come vi abbiamo documentato già in un articolo di questa mattina.

Il fenomeno estremo è stato originato da una supercella temporalesca che si è formata nell’ovest della Francia nel pomeriggio di ieri e ha percorso centinaia di chilometri senza perdere la sua violenza e arrivando a colpire appunto la località di Châteauroux, dove la grandine ha raggiunto dimensioni prossime ai 9-10 centimetri.

La grandinata ha causato purtroppo danni ingenti avendo colpito un’area densamente abitata, ammaccando o distruggendo parabrezza e carrozzerie delle automobili, danneggiando tetti e muri esterni di abitazioni, giardini, e via dicendo. Centinaia in totale le abitazioni danneggiate.

“Guardate il nostro tetto: è sfondato da diversi grandi buchi. i chicchi di grandine erano come palline da tennis.. sembra che ci siano stati dei colpi di mitragliatrice!” ha dichiarato un abitazione di Châteauroux.

Incredibile lo scenario all’interno di una concessionaria di automobili a Poinçonnet, piccolo comune alle porte di Châteauroux: “tutte le auto sono danneggiate, ha dichiarato il direttore. Abbiamo provato a restituirne alcune in officina, ma per molte non ho più parabrezza o specchietti. Sono le 10 del mattino e ho già ordinato 30 parabrezza dal nostro fornitore”.

INTEMPERIES : Images impressionnantes de #Châteauroux sous l’orage ce soir. Des dizaines de véhicules et de toitures sont endommagés. (Facebook – Cristelle Grodet) pic.twitter.com/1UItn61zVx — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 22, 2022

A cura di Francesco Ladisa