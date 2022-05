METEO: la settimana parte col caldo intenso su tutta Italia, ma con delle novità

L’anticiclone africano è ancora protagonista nel Mediterraneo, dove porta bel tempo ed anche temperature eccezionalmente sopra le medie del periodo. La settimana parte pertanto con condizioni meteo spiccatamente estive su tutta la penisola, seppur con qualche velatura qua e là, derivante da infiltrazioni di aria instabile dall’Atlantico.

Saranno queste infiltrazioni secche e più fresche (in alta quota) a determinare delle novità in questo inizio di settimana: esse entreranno in contrasto con la grande calura presente al nord per dar vita ad isolati ma forti rovesci e temporali. L’instabilità sarà presente, tra pomeriggio e sera, su Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino alto Adige e a sprazzi anche in Emilia e Veneto.

Sul resto d’Italia dominerà il bel tempo con caldo in ulteriore intensificazione! Le massime, infatti, sfioreranno i 32-33°C nelle aree interne del Meridione e del centro Italia.

A cura di Raffaele Laricchia