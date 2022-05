Devastante grandinata nella notte ad Asolo, nel trevigiano: paese sommerso dalla grandine!

Un esteso sistema temporalesco ha colpito il Veneto nella serata di ieri, producendo forti grandinate, piogge torrenziali e una autentica tempesta di fulmini.

I fenomeni più intensi hanno interessato le aree montuose e pedemontane della regione e le in particolare le province di Verona, Vicenza e Treviso, dove sono stati segnalati numerosi allagamenti e danni causati dal forte vento al passaggio del temporale.

Situazione critica ad Asolo, dove in tarda serata si è abbattuta una grandinata eccezionale: cumuli di ghiaccio fino a 20-30 centimetri hanno paralizzato il centro storico e diverse automobili. In nottata si è lavorato intensamente per liberare le strade dal ghiaccio. Ingenti anche i danni alla vegetazione e alle colture locali.

Ecco alcune immagini dal piccolo comune del trevigiano:

A cura di Francesco Ladisa