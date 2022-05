Insidiosa depressione da ovest, ecco dove pioverà domani

Una piccola ma insidiosa depressione sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale ed è proprio questa la responsabile del netto aumento delle temperature verificatosi in Italia negli ultimi giorni. Questo vortice sta innescando correnti molto calde sub-tropicali sul suo bordo orientale, le quali vanno a sorvolare gran parte dello Stivale.

Ma sarà sempre tale perturbazione a far crollare le temperature nei prossimi giorni, come anticipato in questo articolo. Il nucleo d’aria fresca e instabile tenderà a muoversi verso est, tagliando di netto il richiamo caldo sub-tropicale. Ne conseguirà un deciso calo delle temperature e l’arrivo di acquazzoni e temporali su diverse nostre regioni.

La parte più intensa del peggioramento arriverà tra sabato e domenica, ma i primi fenomeni si affacceranno domani in Italia. Senza dubbio sarà la Sardegna la regione più colpita da piogge e temporali, a tratti molto forti ed estesi.

Temporali sparsi sono attesi anche nelle aree interne di Sicilia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio e Abruzzo. Temporali sparsi, tra pomeriggio e sera, sulle Alpi e localmente anche su entroterra ligure, toscano e in pianura Padana. Eccetto la Sardegna, sulle restanti regioni l’instabilità sarà molto disorganizzata.

A cura di Raffaele Laricchia