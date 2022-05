A Vulcano il mare cambia colore, Ingv: significativo abbassamento del pH

I ricercatori dell’INGV (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno effettuato un sopralluogo a Vulcano, alle isole Eolie, in seguito alla comparsa di una colorazione bianco-lattiginosa in un ampio tratto di mare antistante la spiaggia di Levante.

Dai primi accertamenti dell’INGV, il fenomeno sarebbe causato dall’abbassamento del Ph. Nei prossimi giorni verranno forniti maggiori dettagli. Il sopralluogo è stato svolto per mezzo di una imbarcazione che ha consentito di effettuare osservazioni macroscopiche del fenomeno, misure chimico-fisiche sul campo e prelievo di campioni.

“Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori – spiegano gli esperti – i campionamenti hanno riguardato il prelievo di acque di mare sul fondo marino in prossimità dei siti di emissione tramite rosetta azionata dall’imbarcazione, nonché il prelievo di gas gorgogliante dalla superficie dell’acqua”.

“Le misure in acqua di mare – puntualizza l’Ingv – hanno mostrato un generale e significativo abbassamento del pH in tutto il tratto di mare interessato. I risultati completi saranno riportati in relazioni tecnico-scientifiche che saranno prodotte nei prossimi giorni”.

A cura di Francesco Ladisa