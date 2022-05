Previsioni meteo: forte ondata di CALDO imminente, festa della Repubblica bel tempo per tutti?

Siamo alle porte di una nuova ondata di caldo di origine sub-tropicale, la quale andrà a inaugurare in grande stile l’estate meteorologica che avrà inizio mercoledì 1 giugno. La vasta cupola anticiclone, che si estenderà dal nord Africa, porterà non solo bel tempo ma anche caldo in crescendo per tutta la settimana.

Centro e sud saranno il vero obiettivo dell’anticiclone africano, mentre il nord resterà sul bordo dell’alta pressione. Questa situazione sinottica sarà determinante per la formazione di isolati temporali pomeridiani e serali prevalentemente sulle Alpi e a nord del Po. Sul resto d’Italia dominerà il Sole per tutta la settimana, eccetto rari fenomeni sui monti.

Le temperature saliranno man mano fino a portarsi oltre i 34-35°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise. Non escludiamo picchi di 37°C tra 2 e 4 giugno nelle suddette aree.

La festa della Repubblica, il 2 giugno, sarà caratterizzata da tempo stabile su quasi tutta Italia. Isolati temporali pomeridiani potranno interessare l’arco alpino, mentre in serata qualche raro fenomeno potrebbe estendersi alla pianura Padana.

Altrove sarà una giornata soleggiata e molto calda, con temperature prevalentemente superiori ai 33-34°C nelle aree interne. Una leggera brezza soffierà sulle coste.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia