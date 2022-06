Meteo: al via l’estate meteorologica, ondata di caldo intenso in arrivo!

Oggi 1 giugno inizia ufficialmente l’estate meteorologica sul calendario meteo-climatico italiano. Il “secondo inizio” avverrà il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, ma si tratta di un discorso prettamente astronomico.

L’avvio dell’estate è decisamente in linea con la stagione estiva, seppur più caldo del solito! Le temperature saliranno gradualmente nei prossimi giorni, soprattutto a partire da venerdì, grazie ad un notevole rinforzo dell’anticiclone africano su tutta Italia.

Saranno centro, sud e le isole maggiori a percepire le temperature più alte, ovvero fino a 36-37°C nei settori interni e lontani dalle brezze di mare. Qualche temporale sparso interesserà il nord in settimana, ma in via del tutto sporadica.

Un cambio di passo potrebbe arrivare ad inizio prossima settimana, dal 6 giugno, grazie all’ingresso di aria molto più instabile da nord-ovest che porterebbe non solo un calo termico ma anche intensi temporali a partire dal nord (ve ne abbiamo parlato qui).

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia