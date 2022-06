Piogge torrenziali e frane nel nord-est del Brasile: almeno 100 morti e migliaia di sfollati

Una grave ondata di maltempo ha messo in ginocchio il nord-est del Brasile nei giorni scorsi, causando almeno 100 vittime e migliaia di sfollati.

Piogge torrenziali si sono abbattute su diversi paesi provocando inondazioni e frane. Fra le località più colpite la città di Recife, dove le frane hanno devastato numerose abitazioni, specie nel quartiere di Jardim Monteverde, una favela appena fuori dal centro cittadino.

Almeno 24 comuni del Pernambuco hanno dichiarato lo stato di emergenza e più di 6.000 persone hanno perso la casa o sono state co-strette a fuggire. Squadre di volontari stanno distribuendo aiuti, come cibo, acqua e medicinali.

Il presidente Jair Bolsonaro ha pubblicato un video su Twitter che lo mostrava mentre volava in elicottero sopra la zona del disastro. “Ho provato ad atterrare, ma la raccomandazione dei piloti era che, data l’instabilità del suolo, avremmo potuto avere un incidente. Quindi abbiamo deciso di non farlo”, ha detto Bolsonaro in conferenza stampa.

A cura di Francesco Ladisa