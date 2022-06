Violento terremoto in Cina, vittime e feriti: il VIDEO della scossa in diretta

Una violenta scossa di terremoto si è verificata in mattinata (11 ora italiana) in Cina, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Il sisma è stato di magnitudo 6.1 secondo le stime locali (5.9 per EMSC) ed è avvenuto a una profondità di 10 km.

La forte scossa si è verificata in un’area montuosa piuttosto vicina a zone abitate. In particolare alla località di Ya’an, distante solo 50 km dall’epicentro. E’ in questa area che si registrano le maggiori criticità e diversi danni: alcune abitazioni sono crollate o sono state parzialmente danneggiate, registrate anche frane e smottamenti.

Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite secondo quanto riferito dai media statali, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo.

Ecco alcune immagini che riprendono anche i momenti della forte scossa di terremoto:

Video shows debris on the road in Taiping town, Ya’an, SW.China’s Sichuan Province after a 6.1-magnitude earthquake struck the region. Taiping town is the closest to the earthquake epicenter. Rescue teams are on the way and no casualties have been reported yet. pic.twitter.com/ddhCJPVZVD

— Global Times (@globaltimesnews) June 1, 2022