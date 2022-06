Previsioni meteo: dopo un week-end ROVENTE arrivano i temporali

L’ondata di caldo sta entrando nel vivo e raggiungerà l’apice proprio nel fine settimana, quando registreremo temperature davvero clamorose per l’inizio di giugno. L’anticiclone africano porterà la colonnina di mercurio fin sui 39-40°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata. Fino a 36-37°C attesi su Campania, Lazio, Molise, Toscana.

Insomma il caldo si farà sentire davvero su gran parte d’Italia, mentre i temporali resteranno confinati all’estremo nord.

Ma quanto durerà il grande caldo? Certamente fino a domenica dovremo fare i conti con temperature sempre più alte sia di giorno che di notte, ma nel corso della prossima settimana ci aspetta un improvviso cambiamento.

Da martedì 7 le temperature inizieranno a scendere al nord, poi tra mercoledì 8 e giovedì 9 il calo termico avanzerà anche verso sud favorendo un crollo di almeno 8-9°C!

Il calo termico, tuttavia, non passerà inosservato: l’aria diverrà molto instabile e sarà facile imbattersi in acquazzoni e temporali localmente molto intensi e ricchi di grandine. Il nord farà i conti con fenomeni diffusi e intensi (anche in pianura Padana) tra martedì e mercoledì, mentre tra mercoledì e giovedì l’instabilità diverrà frequente anche sulle regioni centro-meridionali.

A cura di Raffaele Laricchia