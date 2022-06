Severa ondata di caldo nel weekend: Domenica bollino rosso in 5 città, ecco il bollettino di allerta del Ministero

E’ in arrivo la prima grande ondata di caldo sull’Italia con temperature prossime ai 40°C al centro-sud in questo fine settimana, come vi abbiamo illustrato in altri precedenti articoli. Il Ministero della Salute ha emesso un livello di allerta da bollino arancione e rosso (livello massimo) per diverse città, soprattutto per la giornata di Domenica, la peggiore per quanto riguarda le temperature e il grado di disagio previsto.

Il bollino rosso, che rappresenta il massimo livello di emergenza e che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione, è previsto Domenica per 5 città: Campobasso, Roma, Frosinone, Rieti e Perugia. Bollino arancione invece per Catania, Latina e Palermo.

Ecco la tabella con i vari livelli di allerta in tutte le principali città italiane per i prossimi giorni, a cura del Ministero della Salute.

A cura di Francesco Ladisa