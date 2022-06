Germania: grandinata devastante in Baviera, decine di centimetri di ghiaccio [FOTO]

L’ingresso di aria più fresca dall’Atlantico sull’Europa centrale non sta passando inosservato: le temperature stanno calando vistosamente su Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania e i contrasti termici danno vita a temporali davvero intensi.

Una violenta supercella si è abbattuta domenica 5 giugno in Germania, precisamente in Baviera. Il temporale ha scatenato una grandinata da record che ha letteralmente imbiancato Weiler-Simmerberg: nella località tedesca si registrano punti con ben 60-70 cm di ghiaccio e per rimuoverlo è stato necessario l’intervento di mezzi pesanti.

Nel distretto di Lindau sul Lago di Costanza, strade e piazze si sono ritrovate sotto uno spesso strato di bianco a causa della grandine. I danni causati dalla grandine sono ingenti, specie nelle campagne. Anche il forte vento ha creato danni enormi in molte aree della Baviera.

A cura di Raffaele Laricchia