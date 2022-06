Meteo: irrompe aria FRESCA al nord con temporali, ultime ore bollenti al sud

Un nucleo d’aria fresca proveniente dal nord Atlantico sta gradualmente scivolando verso il Mediterraneo e sta portando i primi effetti di rilievo sulle regioni del nord. Forti temporali si sono abbattuti tra la notte e le prime ore del mattino soprattutto sui settori alpini, prealpini e a nord del Po tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto. Isolate forti grandinate e accumuli di pioggia significativi (fino a 50-60 mm) sono caduti su veronese, vicentino, trentino, bresciano, bergamasco e lecchese.

Nelle prossime ore l’instabilità sarà ancora protagonista al nord, sia in montagna che in pianura: l’aria fresca in quota darà vita ad acquazzoni e temporali sparsi localmente molto intensi. Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna saranno le regioni più colpite.

Al centro e al sud, invece, sarà ancora ben presente l’anticiclone africano che regalerà un’altra giornata pienamente estiva. Le temperature massime saranno comunque leggermente più basse rispetto a ieri, tanto che non andranno oltre i 33-34°C nelle aree interne. Da domani l’aria più fresca irromperà anche al sud e farà scendere ovunque le temperature.

A cura di Raffaele Laricchia