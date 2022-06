Previsioni meteo: sferzata temporalesca su tante regioni e crollo termico

Siamo alle porte al primo deciso stop del caldo africano, tutto grazie ad un fiume d’aria secca e fresca (in alta quota) che attraverserà l’Italia nelle prossime 72 ore. I primi forti temporali legati a questo flusso instabile hanno già interessato il nord nelle ultime ore, dove hanno anche portato un netto calo termico. Altrove, invece, troviamo ancora tanto caldo e tanta afa.

Ma è solo questione di ore: domani l’aria fresca scivolerà anche al centro e al sud facendo letteralmente crollare le temperature. Il calo termico, naturalmente, non passerà inosservato per tante regioni: acquazzoni e temporali pomeridiani sono molto probabili su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne di Campania, Umbria, Lazio, Toscana e gran parte del nord. I temporali localmente daranno luogo a grandinate di notevole entità (prevalentemente nei settori interni e collinari).

Le temperature scenderanno di almeno 7-10°C rispetto ai valori attuali, fino a portarsi di almeno 3-5°C sotto le medie del periodo. Insomma l’aria diverrà parecchio fresca soprattutto di notte e al primo mattino su tutta Italia. Venerdì mattina, al risveglio, troveremo temperature tra i 13 e 18°C su quasi tutta Italia. In pieno giorno, invece, la colonnina di mercurio non salirà oltre i 23-24°C sul lato adriatico e non oltre i 26-28°C al nord e sul lato tirrenico.

SITUAZIONE MALTEMPO | Come già accennato i temporali saranno protagonisti domani su buona parte del lato adriatico, nelle aree interne e buona parte del nord. L’apice del maltempo, tuttavia, arriverà tra giovedì e venerdì quando si svilupperà una depressione organizzata nel medio-basso Adriatico: questa perturbazione porterà piogge e temporali diffusi su tutto il lato adriatico, dal nordest alla Puglia, ed anche su Basilicata, Calabria, zone interne di Campania, Lazio e Toscana. Qualche fenomeno anche in Sicilia orientale, mentre la Sardegna potrebbe trovarsi ai margini.

I temporali saranno localmente molto intensi e potrebbero dar luogo a grandinate notevoli e nubifragi con accumuli superiori ai 70-80 mm: questo discorso vale soprattutto per le zone interne di Puglia, Molise, Abruzzo, Marche.

A cura di Raffaele Laricchia