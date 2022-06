Intenso terremoto fra Brasile e Perù nella notte: sisma molto profondo

Una intensa scossa di terremoto si è verificata nella notte (ore 2:55 italiane, 19:55 ora locale) in Brasile, a ridosso del confine con il sud del Perù. Il sisma è stato di magnitudo 6.5 e ha avuto epicentro a 111 chilometri da Tarauaca, nel nord-ovest del Brasile.

Il sisma si è verificato a una profondità di 616 chilometri. Questo ha sicuramente attenuato notevolmente l’intensità del terremoto in superficie e di conseguenza i danni. La scossa è stata comunque avvertita in diverse città tra il Perù e il Brasile ma anche in Cile e Bolivia.

A cura di Francesco Ladisa