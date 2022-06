Profonda buca si apre in mezzo al campo di gioco: è accaduto in Austria, forse a causa della pioggia

Incredibile quanto accaduto Lunedì sera allo stadio Ernst Happel in Austria: una buca profonda decine di centimetri si è aperta nel terreno di gioco a centrocampo. A rendersene conto è stato il danese Andreas Skov Olsen, che – come mostrano le immagini tv – ha messo la gamba dentro per far comprendere la profondità della voragine. “Terribile, il buco avrebbe potuto rovinare la carriera di qualcuno, fortunatamente non è successo” ha commentato il giocatore.

Le immagini sono arrivate ​​agli occhi della Federazione calcistica austriaca che ha assicurato l’apertura di un’indagine per stabilire cosa sia potuto accadere allo stadio: “Le circostanze esatte sono al vaglio del momento, ma sospettiamo un collegamento con la pioggia battente caduta la notte prima,” è stato spiegato.

A cura di Francesco Ladisa