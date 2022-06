Violento terremoto in Indonesia: crolli e danni [IMMAGINI]

Una violenta scossa di terremoto si è verificata circa un’ora fa, alle 7:31 ora italiana, in Indonesia. Dalle prime stime il terremoto è stato di magnitudo 5.8/5.9 ed è avvenuto in mare a pochi chilometri dalla costa occidentale del Sulawesi, isola della Repubblica indonesiana tra il Borneo e le isole Molucche.

L’epicentro è stato rilevato a soli 40 km dalla città di Mamuju. Le prime immagini e notizie locali documentano diversi crolli e danni nella località di Mamuju e in altri villaggi vicini. Segnalate anche frane e smottamenti.

In questo video gli attimi successivi al crollo di un controsoffitto in un grande edificio del governo provinciale del Sulawesi Occidentale. Al momento non si hanno notizie su eventuali feriti o vittime.

A cura di Francesco Ladisa