Avviso di fenomeni intensi dall’AM, temporali e grandinate: colpito il centro-sud nella giornata di oggi

Un nucleo di aria fresca in quota sta per portare una intensa fase di maltempo, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali adriatiche, con fenomeni che potranno risultare di forte intensità su molti settori.
L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:
SI PREVEDONO:
– DALLE PRIME ORE DI GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA;
– DALLE PRIME ORE DI GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU MARCHE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA;
– DALLE PRIME ORE DI GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, CALABRIA, BASILICATA,
MOLISE E PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
– DAL POMERIGGIO DI GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE;
– DAL POMERIGGIO DI GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLE MARCHE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALL’ABRUZZO, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
– I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA.
A cura di Francesco Ladisa