Intensa scossa di terremoto sulla costa adriatica, avvertita fra Marche e Abruzzo: dati INGV e mappa

Una scossa di magnitudo 4.2 si è verificata nel Mar Adriatico centrale alle 13:18 di oggi, 9 Giugno 2022. Secondo le rilevazioni dell’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto ha avuto epicentro davanti alla costa marchigiana, poco a largo di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di 22 km, è stato avvertito nettamente fra Marche e Abruzzo, soprattutto nelle province di Ascoli Piceno, Fermo (nelle Marche) e nel teramano, in Abruzzo.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. In molti però, spaventati dallo scuotimento sismico, si sono precipitati in strada abbandonando temporaneamente case e uffici.

A cura di Francesco Ladisa