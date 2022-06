Scossa di terremoto avvertita intensamente fra Marche e Abruzzo

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa, esattamente alle 13:18, fra Marche e Abruzzo.

Dalle prime stime (non ufficiali) a cura dell’EMSC, il terremoto è stato di magnitudo 4.5/4.8 ed ha avuto epicentro in mare a pochi chilometri dalla costa adriatica in corrispondenza di San Benedetto del Tronto.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi minuti.

Aggiornamento ore 13:45 – l’INGV ha attribuito alla scossa una magnitudo 4.2. Epicentro in mare davanti alla costa marchigiana.

A cura di Francesco Ladisa