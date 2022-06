Nuova scossa di terremoto nettamente avvertita nelle Marche: i dati INGV

Una nuova scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nelle Marche alle 11:27 di oggi, Venerdì 10 Giugno.

Secondo le rilevazioni dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la scossa è stata di magnitudo 3.3 e si è verificata a una profondità di 21 km.

