Devastante grandinata in Nebraska: caduti chicchi di ghiaccio enormi! [FOTO]

Una violentissima ed estrema grandinata si è abbattuta nella giornata di ieri in Nebraska, nella zona di Beatrice, capoluogo della contea di Gage.

I chicchi di grandine hanno raggiunto anche i 10-12 centimetri, come mostrano le impressionanti immagini a seguire. Effetto di un sistema temporalesco a supercella caratterizzato da fortissimi correnti ascensionali al suo interno, che hanno generato appunto grandine di grossa dimensione. Inevitabili i danni provocati dalla grandinata ma anche dalle forti raffiche di vento.

5″ hail measured in Beatrice! One viewer told us,

“This 5 inch hailstone broke out my windshield It sounded like a bomb when the windshield shattered.”

Courtesy: Dennis Dodge pic.twitter.com/AvHYdiGCKq

— Channel 8 KLKN-TV (@Channel8ABC) June 11, 2022