Previsioni meteo: il caldo aumenta, ma occhio ai TEMPORALI pomeridiani

L’anticiclone africano pian piano riavvolgerà buona parte della penisola, pur mantenendo la parte più calda e stabile ad ovest dello Stivale, precisamente in Spagna. Sarà proprio la penisola iberica ad assaporare le temperature più alte addirittura superiori ai 40°C!

Il caldo si farà sentire anche in Italia, specie sul lato tirrenico dove sarà facile imbattersi in temperature tra i 30 e 35°C. Valori simili anche in pianura Padana, mentre avremo calo più gradevole sul lato adriatico.

L’assenza di un anticiclone molto forte e coriaceo favorirà lo sviluppo dei tipici temporali di calore pomeridiani e serali, specie nelle aree interne e montuose. Nel corso della settimana, dunque, è probabile l’arrivo di acquazzoni e temporali sull’arco alpino e lungo la catena appenninica, con qualche sconfinamento anche sulle colline o anche in pianura Padana.

Le aree interne di Marche, Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata saranno quelle più colpite dall’instabilità pomeridiana.

Nel week-end, inoltre, potrebbe irrompere aria più fresca e instabile sulle regioni del centro e del sud, favorendo un netto guasto con temporali diffusi ed un calo termico. Su questo punto, tuttavia, ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti con maggiori approfondimenti.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia