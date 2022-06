Violenta grandinata a Città del Messico: crolla tetto di un grande supermercato [VIDEO]

Un forte temporale si è abbattuto questa Domenica su Città del Messico, causando danni e disagi. Una violenta grandinata si è abbattuta nell’area sud della capitale messicana: nella zona di Mixcoac si è verificato il crollo del soffitto di un grande supermercato.

Nel locale, situato nel municipio di Benito Juárez, vi erano al momento dell’incidente numerose persone. Parte del tetto della struttura è improvvisamente crollato mentre si scatenava il temporale, provocando momenti di panico. Una persona è rimasta ferita, mentre almeno 200 sono state evacuate.

Meanwhile, in #CDMX:

A portion of the roof collapsed at a supermarket in the #Mixcoac area of #MexicoCity.

🔺The collapse could possibly be due to heavy rain.

🔺There are no reported injuries at this time.pic.twitter.com/BYVlt9NDc7

