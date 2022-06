Meteo: oggi col CALDO e qualche temporale, ecco le temperature

È una nuova giornata estiva quest’oggi su tutta Italia: il satellite parla chiaro e tutto lo Stivale è sgombro da nubi di rilievo, segno dell’invadenza dell’anticiclone africano. Come già accennato ieri non si tratta di un forte anticiclone, pertanto qualche temporale pomeridiano è mettere in conto nelle aree più interne e sui monti! Ve ne parliamo anche nel video presentato da Raffaele Laricchia:

Le temperature saliranno ulteriormente da nord a sud, in particolare sul lato tirrenico e in Sardegna dove non escludiamo picchi di 35°C. La brezza invece dominerà il versante adriatico, andando così a smorzare la sensazione del caldo.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia