Previsioni meteo: dopo il CALDO possibile ondata di temporali la prossima settimana

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, in particolare del modello americano GFS, mostrano un’ipotetico peggioramento del tempo nel corso della prossima settimana, esattamente dopo il 20 giugno, ad opera in un’irruzione fresca e instabile nord Atlantica.

Fino a quel momento sarà l’anticiclone africano a dettare legge su buona parte d’Italia, pur lasciando spazio a qualche nota instabile durante le ore pomeridiane nei settori interni della penisola. I temporali, infatti, saranno presenti a più riprese sull’arco alpino e in Appennino, con fenomeni talvolta intensi.

Le temperature continueranno a salire assestandosi tra i 30 e 36°C al nord e sul lato tirrenico, mentre al sud e sull’Adriatico oscilleranno tra i 27 e 33°C.

Ad inizio prossima settimana, in particolare da martedì 21, aumentano le possibilità circa l’ingresso di un’ondata di fresco dal nord Atlantico che spazzerebbe via il caldo a partire dal nord. Il calo termico sarebbe accompagnato da temporali intensi e diffusi, come evidenziato dalle precipitazioni previste dal modello GFS tra 21 e 22 giugno.

Al momento, tuttavia, si tratta solo di ipotesi a lungo termine che necessiteranno di conferme nei prossimi giorni.

A cura di Raffaele Laricchia