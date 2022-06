Abruzzo: pesante grandinata nell’aquilano, il video impressionante

Forti temporali di calore hanno investito nelle ultime ore anche l’appennino centrale e quindi le zone interne dell’Abruzzo, provocando purtroppo delle grandinate.

L’area più colpita è stata quella tra la Marsica e l’aquilano dove si sono abbattute pesanti grandinate (anche se con chicchi non enormi come accaduto in Emilia Romagna) che hanno danneggiato soprattutto vegetazione e coltivazioni locali. Qualche disagio anche alla circolazione stradale, nei momenti di maggiore intensità delle precipitazioni di acqua e grandine. Nella Marsica colpiti soprattutto le località di Morino e San Vincenzo Valle Roveto.

A Morino i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni più importanti (3-4 centimetri) danneggiando anche automobili, giardini e altro.

A cura di Francesco Ladisa