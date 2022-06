Forti temporali in atto al Nord: violente grandinate in Emilia Romagna, le immagini dal bolognese

Sono bastate delle leggere infiltrazioni di aria più fresca in quota a portare temporali di forte intensità nelle ultime ore sulle aree montuose del Nord e sui rilievi dell’Appennino.

La grande calura di questi giorni ha portato allo sviluppo di celle temporalesche imponenti nelle aree appenniniche dell’Emilia Romagna, in particolare nelle province di Reggio Emilia, Bologna e Modena.

Un nubifragio accompagnato da un’ingente grandinata si è abbattuto in Lizzano in Belvedere. Nella frazione di Vidiciatico, in particolare, si è verificata una grandinata di grosse dimensioni, con chicchi anche di 3-4 centimetri, come possiamo osservare dalle immagini. Inevitabili i danni.

A cura di Francesco Ladisa