Incendio Malagrotta a Roma: allarme ambientale, scuole e asili chiusi e altri divieti

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri l’ex discarica di Malagrotta a Roma. Il rogo ha interessato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, sprigionando una densa e scura nube di fumo che si è resa visibile da gran parte della capitale.

L’incendio è stato domato e circoscritto, anche se per spegnerlo definitivamente ci vorranno ancora diversi giorni. Il pericolo ora è rappresentato dalla nube tossica sprigionata e dal concreto rischio diossina.

Proprio per le possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, con un ordinanza del sindaco il Comune di Roma ha disposto “per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione”, per un raggio di 6 km dal luogo dell’incendio dell’impianto di Malagrotta la sospensione delle attività scolastiche e dei centri estivi, pubblici e privati; il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata.

Questa l’ordinanza varata dal comune di Roma in cui si legge anche di “limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti”.

“Un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili”, ha scritto Gianluca Lanzi, presidente del Municipio Roma XI, in un post su facebook a cui ha fatto eco il sindaco di Fiumicino, Eaterino Montino: “Vi chiedo di seguire molto attentamente le raccomandazioni già fatte dal Comune di Roma: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile allo 066521700”.

A cura di Francesco Ladisa