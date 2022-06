Previsioni meteo: grande CALDO nei prossimi giorni, picchi di 40 gradi!

Il caldo farà sul serio ed ormai non ci sono più dubbi: nei prossimi giorni, in particolare ad inizio settimana, le temperature saliranno ulteriormente su tutta la penisola tanto da sfiorare temperature clamorose, di circa 40-41°C. Il caldo sarà intenso già nel week-end con picchi di 36-37°C in pianura Padana e lungo le regioni tirreniche e in Sardegna, ma l’apice del caldo arriverà tra martedì e giovedì.

Martedì l’anticiclone sarà più forte e alimentato da correnti bollenti nord africane che punteranno a pieno l’Italia. Ci aspettiamo massime fino a 39°C in pianura Padana e fino a 36-38°C nelle aree interne del centro e del sud.

Tra mercoledì e giovedì le temperature potrebbero scendere momentaneamente al nord grazie al ritorno di qualche temporale intenso, mentre al centro e al sud il caldo diverrà davvero eccezionale con picchi di 41°C nelle zone interne.

Le occasioni di maltempo saranno certamente poche e momentanee: sarà il Sole ed il gran caldo a prevalere su gran parte d’Italia per quasi tutta la prossima settimana.

A cura di Raffaele Laricchia