Caldo estremo in Europa e sulle Alpi: superati i 10°C in vetta al Monte Bianco

L’ondata di caldo che da giorni sta colpendo pesantemente gran parte d’Europa per effetto dell’anticiclone africano sta facendo registrare temperature elevatissime, non soltanto in pianura ma anche in alta quota.

Un dato eloquente è la temperatura massima registrata nella giornata di Sabato 18 giugno in prossimità della vetta del Monte Bianco (4750mt) dalla stazione metereologica dell’Arpa Valle d’Aosta: 10,4°C. Un valore record, che non si era mai registrato da quando è stata installata (nel 2015) la centralina. Ancor più impressionante se pensiamo che la stagione estiva deve ancora cominciare.

“Ciò che è veramente sintomatico quest’anno è che un episodio molto, molto caldo avvenga all’inizio della stagione; per l’alta montagna sarà sicuramente dannoso e se avverranno altre ondate di caldo queste avranno un impatto sulla fusione dei ghiacciai e il degrado del permafrost e ciò avrà sicuramente delle conseguenze per il paesaggio” ha affermato Ludovic Ravanel del CNRS, il “Centre national de la recherche scientifique”.

A cura di Francesco Ladisa