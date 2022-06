Un grosso incendio è divampato nella notte in un’area di campagna di Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, in una tensostruttura contenente rotoballe.

Il rogo è scoppiato intorno alle ore 1:30 ed ha impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Siena. Circa 1000 le rotoballe coinvolte.

Le fiamme hanno illuminato a giorno l’area e attirato l’attenzione di diverse persone. Non risultano fortunatamente feriti.

A cura di Francesco Ladisa