Previsioni meteo: impennata delle TEMPERATURE, picchi superiori ai 41 gradi

Nel corso della settimana l’anticiclone africano si getterà con irruenza nel Mediterraneo centrale, riuscendo ad avvolgere a pieno le regioni del centro e del sud dando vita ad una severa ondata di caldo.

In particolare a partire da mercoledì le temperature schizzeranno verso l’alto fino a sfiorare i 40-41°C nelle aree interne di Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Calabria. Fino a 35-38°C sono attesi su gran parte del centro Italia, mentre al nord avremo qualche grado in meno ed un maggior rischio di temporali.

L’instabilità sarà generata dal transito di aria più fresca (solo in alta quota) che lambirà le regioni settentrionali, in virtù dello spostamento dell’anticiclone africano sulle regioni centro-meridionali.

Il caldo sarà forte e duraturo su tutto il Meridione: dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici diventa sempre più probabile una persistenza del caldo fino a metà della prossima settimana, quando saremo ormai sul finire di giugno!

Farà caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte, soprattutto sulle coste dove le temperature non scenderanno sotto i 25-26°C, restando quindi su valori simil-tropicali. L’afa ci farà compagnia per giorni, risultando a tratti insopportabile man mano che l’umidità salirà su coste e pianure.

A cura di Raffaele Laricchia