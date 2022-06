CALDO africano a tutta forza: picchi oltre 40 gradi tra mercoledì e giovedì

Il caldo africano sta facendo sul serio e vorrà lasciare il segno anche nel prosieguo di settimana. Le temperature sono destinate a salire ulteriormente soprattutto al centro e al sud, dove l’anticiclone si piazzerà con veemenza almeno fino a metà della prossima settimana.

La colonnina di mercurio salirà non solo di giorno ma anche di notte, portandoci le prime minime tropicali della stagione, ovvero superiori ai 24-25°C. In pieno giorno i termometri segneranno temperature diffusamente superiori ai 33-34°C, con picchi isolati di 40-41°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare le aree più a rischio saranno catanese, materano e foggiano: qui il caldo diverrà a tratti eccezionale tra mercoledì e giovedì.

Purtroppo non sarà una toccata e fuga: continuerà a far caldo fino alla prossima settimana con temperature costantemente superiori ai 35°C di giorno, nelle aree interne, con picchi superiori ai 40°C nelle aree con scarsa ventilazione prevalentemente favonica.

Il caldo interesserà anche il nord, ma in misura leggermente minore rispetto al resto d’Italia. Ciò non significa che non farà caldo, tutt’altro! Inoltre bisognerà fare i conti anche con isolati forti temporali sul settentrione nel corso della settimana, specie al nordovest e sull’arco alpino. Non escludiamo l’arrivo di nubifragi e grandinate eccezionali tra venerdì e sabato, complice l’ingresso di un nucleo fresco (in alta quota) dalla Francia.

A cura di Raffaele Laricchia