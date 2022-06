Scossa di terremoto fra Cittareale e Amatrice: avvertita in zona epicentrale

Una scossa di terremoto si è verificata in provincia di Rieti alle 18:39 di oggi, 21 Giugno.

Dalle prime stime dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto è stato di magnitudo 3.1 ed ha avuto epicentro fra Cittareale ed Amatrice.

Il sisma è stato avvertito distintamente nell’area a cavallo fra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Tremori in particolare fra Amatrice e Norcia.

Naturalmente non si segnala alcun danno a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa