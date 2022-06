METEO: più nubi e temporali al nordovest, la CANICOLA si farà sentire altrove

Un po’ di deboli piogge e isolati forti temporali stanno bagnando le regioni del nordovest questa mattina: un flusso instabile proveniente da ovest sta attraversando le regioni nordoccidentali, proprio sul bordo dell’anticiclone sub-tropicale, dando vita ad un po’ di attesa instabilità.

Nulla di che in vista della lotta alla siccità, ma quantomeno è già qualcosa. Isolati temporali saranno possibili nelle prossime ore specie su Valle d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli. Insomma saranno coinvolte principalmente le aree montuose, mentre sulle pianure e in Liguria avremo un graduale miglioramento in giornata.

Sul resto d’Italia dominerà l’anticiclone africano che causerà un ulteriore aumento delle temperature. Probabili picchi di 40°C su nelle zone interne di foggiano, materano, catanese, cosentino.

Altre ondate di maltempo potrebbero interessare il nord nei prossimi giorni, ma su questo punto ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

A cura di Raffaele Laricchia