Previsioni meteo: CALDO persistente, domani tante nubi e anche qualche TEMPORALE

Il caldo si sta facendo sentire su tutta Italia, ma in maniera particolare sulle regioni del centro e del sud dove rileviamo picchi isolati di 38-40°C nei settori interni. L’alta pressione africana sarà protagonista con alta probabilità almeno fino a metà della prossima settimana, ma sul suo bordo occidentale riusciranno a scorrere, in vari momenti che ora vedremo, correnti più instabili atlantiche che quantomeno renderanno il tempo leggermente più vivace su alcune nostre regioni.

Possiamo distinguere almeno due distinti peggioramenti: il primo tra giovedì, venerdì e sabato e l’altro tra lunedì sera e martedì. Sarà il nord l’obiettivo principale di queste rapide incursioni instabili da ovest, mentre centro e sud vedranno al più qualche addensamento, tanta polvere sahariana in cielo e ancora tanto caldo.

DOMANI 23 GIUGNO: ci aspettiamo un netto aumento della nuvolosità su tutta Italia, ma le nubi più consistenti riguarderanno il nord. Non mancheranno piogge sparse e isolati forti temporali su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Friuli. Piogge sparse anche in Liguria. Tante nubi alte e polvere sahariana in arrivo al centro e al sud, ma senza fenomeni. Il caldo sarà ancora protagonista.

A cura di Raffaele Laricchia