Meteo: caldo ancora più estremo la prossima settimana, fino a 40-44 gradi!

Non sono affatto buone le notizie sul fronte meteorologico per quanto concerne la tendenza dei prossimi giorni. E’ ormai certo infatti che a un week end leggermente meno caldo, dove nel complesso perderemo qualche grado rispetto ai giorni precedenti, seguirà nel corso della prossima settimana una nuova forte intensificazione dell’anticiclone sub-tropicale sulla nostra penisola.

Già a partire da Lunedì aria ancor più calda proveniente dal nord-Africa affluirà verso l’Italia portando un aumento generale delle temperature. Sarà il centro-sud ad essere maggiormente colpito da questa ondata di calore, con temperature estreme: avremo infatti valori massimi diffusamente compresi fra i 35-40 gradi, con picchi anche attorno ai 42-44 gradi nelle zone interne, in particolare nelle Isole Maggiori e al Meridione. Il grande caldo non risparmierà comunque nemmeno il Nord, dove in Pianura Padana si registreranno picchi di 33-35 gradi, associati anche ad alti tassi di umidità soprattutto nelle ore serali.

La pessima notizia è che questo caldo eccezionale durerà a lungo, molto probabilmente almeno per tutta la settimana, rendendo giorno dopo giorno l’aria sempre più irrespirabile. Una situazione di forte disagio, non solo per la popolazione più fragile e a rischio, ma per tutte le persone.

Le piogge, naturalmente, continueranno ad essere assenti, a parte qualche veloce passaggio temporalesco sulle zone alpine, in sconfinamento locale verso le pianure. L’emergenza siccità, dunque, continuerà a crescere,

A cura di Francesco Ladisa