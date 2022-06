Previsioni meteo: anticiclone africano inarrestabile, nuovo aumento termico Domenica

L’alta pressione sub-tropicale non ha alcuna intenzione di abbandonare la nostra penisola. Nel corso di questo fine settimana determinerà ancora un clima molto caldo con temperature ampiamente sopra la media, specialmente al centro-sud, e andrà addirittura intensificandosi nel corso della prossima settimana (come abbiamo visto qui), portando un’ondata di caldo davvero estrema e persistente.

Oggi, Sabato 25 Giugno, il tempo sarà prevalentemente stabile, con ampi spazi soleggiati al Nord. Maggiore nuvolosità al centro-sud per passaggio di nubi alte e velature, che potranno dar luogo al massimo a qualche occasionale piovasco. Qualche rovescio pomeridiano atteso anche sulle Alpi. Temperature in leggero calo, ma comunque elevate al centro-sud: fino a 30-33 gradi al Centro, 32-34 gradi al Sud, con picchi superiori su Sicilia e Calabria. Ventilazione in genere debole.

Nella giornata di domani, Domenica 26 Giugno, l’anticiclone africano aumenterà la sua potenza. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi e le temperature in nuovo aumento. I valori massimi saranno diffusamente sopra i 32-33 gradi, con picchi fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud. Punte di 40 gradi in Sardegna.

A cura di Francesco Ladisa