Crolla tribuna durante corrida in Colombia: vittime e centinaia di feriti [VIDEO]

Tragedia in Colombia nella giornata di ieri: durante una corrida nella città di El Espinal, nel dipartimento di Tolima, una grossa porzione degli spalti in legno dell’arena dove si stava tenendo l’evento è crollata improvvisamente. Il bilancio è gravissimo: almeno quattro persone sono morte e oltre trecento sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto durante una “corraleja”, un evento durante il quale membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori.

Il crollo è stato immortalato in diversi filmati pubblicati poi sui social media: immagini che mostrano il momento in cui la tribuna della struttura si piega in avanti travolgendo e schiacciando gli spettatori.

