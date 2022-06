Roma: raggiunta la temperatura di 40°C, record assoluto di caldo a Giugno

Come vi avevamo preannunciato stiamo vivendo ore decisamente bollenti in tutta Italia per effetto dell’anticiclone sub-tropicale che fra oggi e domani raggiungerà l’apice della sua intensità.

Le temperature più alte si stanno registrando al centro-sud, interessato in maniera più diretta dall’afflusso di aria caldissima proveniente dal territorio nord-africano.

Eccezionale la situazione nel Lazio, dove si stanno registrando diversi record assoluti di caldo per il mese di Giugno. La capitale ha toccato poco fa i 40°C! Si tratta della temperatura più alta per quanto riguarda la centralina meteo di Roma Urbe (Enav), che rileva dati da circa 73 anni. Battuto infatti il dato di 38°C del giugno 2019.

Naturalmente non c’è solo Roma a far segnare temperature record. Anche la centralina meteo di Fiumicino (AM) ha fatto registrare un valore mensile di 38.2°C che ha battuto il precedente record del 2019 di oltre 1,5°C. Spiccano anche Guidonia e Ciampino con 39°C alle ore 14, Latina con 37,6°C. Tutti valori record per il mese in corso. E vi sono sicuramente altre località che stanno facendo registrare temperature record o lo faranno probabilmente nei prossimi minuti.

La temperatura rovente di Roma, che anche adesso – mentre vi scriviamo – si attesta fra i 37-39 gradi, è associata naturalmente a un tasso di umidità molto basso (<30/25%). Effetto delle correnti secche e calde di scirocco che soffiano dall’area dei castelli romani ed hanno contribuito appunto a far raggiungere la temperatura record di 40°C nel centro di Roma.

Nelle prossime ore, soprattutto in serata, è previsto un generale calo delle temperature, con contemporaneo aumento dell’umidità relativa. Il che porterà a un disagio fisiologico ancora molto elevato.

Purtroppo il grande caldo e i venti secchi stanno alimentando diversi incendi nella capitale, specie nelle aree periferiche e collinari attorno a Roma.

