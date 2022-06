Terribile incendio a Roma: decine di intossicati ed evacuazioni in atto [VIDEO]

Giornata davvero difficile per Roma dove la temperatura attorno ai 40°C e il caldissimo vento di scirocco stanno alimentando diversi incendi, sia nella capitale che in varie zone della provincia.

Un rogo è scoppiato attorno alle 14 in una zona di campagna in via Bosco Marengo, all’estremo nord-ovest di Roma. La situazione meteo ha subito ampliato il fronte dell’incendio che è divenuto molto esteso, raggiungendo la via Aurelia (altezza svincolo raccordo anulare) su un versante, e via di Casalotti dall’altro, avvolgendo il quadrante ovest della Capitale sotto una imponente colonna di fumo nera visibile da chilometri di distanza.

L’incendio ha avvolto anche il centro estivo Le Palme, dove decine di bambini sono stati evacuati. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Secondo quanto riporta il sito roma.repubblica.it, l’incendio avrebbe colpito anche una rimessa con decine di camper, provocando l’esplosione in sequenza di almeno una quindicina di bombole di gpl. La notizia non sarebbe ancora stata confermata.

Il bilancio provvisorio di questo vasto incendio che i vigili del fuoco stanno provando a contenere è di decine di persone intossicate: almeno due in maniera più seria, tale da portare al ricovero (in codice giallo).

Impressionanti le immagini diffuse sui social media:

A cura di Francesco Ladisa