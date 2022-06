Forte peggioramento imminente al Nord, caldo estremo al centro-sud

L’anticiclone nord-africano si prenderà una “pausa” nelle prossime ore al Nord, dove avremo un rapido ma intenso peggioramento atmosferico, a suon di temporali e grandinate.Â

I primi fenomeni sono già in atto sul nord-ovest, in particolare sul Piemonte (segnalate già grandinate di notevoli dimensioni), come ci mostrano anche le immagini satellitari. Il peggio però deve ancora arrivare: fra la tarda mattinata e il pomeriggio il tempo peggiorerà in maniera più marcata ed estesa, con temporali e grandinate che interesseranno anche Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna.

I fenomeni più intensi si concentreranno a ogni modo nel pomeriggio/sera, fra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia, dove avremo un rischio elevato di supercelle e temporali severi associati a grandinate di media-grossa taglia e downburst (forti raffiche di vento). Non si esclude anche la possibilità di trombe d’aria. Dei rovesci e temporali, generalmente meno intensi, potranno colpire anche il nord della Toscana.

Questo impulso instabile avrà l’effetto di far calare le temperature un po’ in tutto il Nord Italia, specialmente al nord-ovest, dove si percepirà anche un po’ di fresco dopo il clima rovente degli ultimi giorni.

Clima rovente invece che continuerà ad infuocare il centro-sud, dove anche oggi avremo temperature massime molto elevate, in genere fra i 33/38 gradi, con picchi anche sui 40-42 gradi nelle zone interne. Un’altra giornata dunque che si preannuncia ad alto rischio incendi.

A cura di Francesco Ladisa